Kötü kolesterole karşı hibiskus çayı

VÜCUTTA bulunan yüksek miktarlarda LDL (kötü kolesterol), kan damarlarında ve kalpte kalıcı hasara yol açabilir. Hibiskus çayının besinsel özellikleri, kötü kolesterol seviyelerini azaltmada ve bu koşulları önlemede fayda sağlar. Hibiskus çayı, karbonhidrat emilimini yavaşlatarak kan şekerini de dengeler. Bu sayede zayıflamak isteyenlerin hedeflerine ulaşmasına yardım ederek kilo vermelerini kolaylaştırır.