Tüm gün izlendi

HAFTA içi her sabah atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert ve öğlen kuşağındaki Esra Erol'da, geçtiğimiz perşembe günü aldıkları izlenme payıyla tüm yapımları geride bıraktılar. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde Müge Anlı, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 40.02 ile birinci olurken, Esra Erol'da Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 30.04 oranla ikinci sırayı aldı. atv, perşembe akşamı da liderliğini korudu. Sevilen dizi Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü Tüm Kişiler'de yüzde 12.20 izlenme oranı ve yüzde 25.02 izlenme payı ile birinci oldu.