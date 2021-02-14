Beslenme ile oksidatif stresi önleme yolları

Vücudun olmazlarından biri su, biri ise oksijendir. Hayatımızı sürdürebilmek için her an ihtiyacımız olan oksijen, vücuda girdikten sonra hücrelerimizde enerji için kullanılırken, aynı zamanda serbest radikal adı verilen zararlı maddeler de açığa çıkar. Serbest radikaller vücutta oksidatif strese neden olur.

ERKEN YAŞLANMA NEDENİ

Günlük hayatta maruz kalınan ultraviyole ışınlar, radyasyon, çevre kirliliği, sigara, tarım ilaçları, katkı maddeleri, kronik hastalıklar ve enfeksiyonlar serbest radikallerin zararlarını artırır. Meydana gelen hücre hasarları; çeşitli kanser türleri, kalp ve damar hastalıkları, diyabetik komplikasyonlar, Parkinson, Alzheimer gibi nörodejeneratif, bağışıklık sistemi hastalıkları ve erken yaşlanmaya neden olurlar.

KİMLER RİSK ALTINDA?

Yaşlılar, hamileler, obezler, kronik hastalığı olanlar, yüksek kolesterol hastaları, mesleği gereği yüksek radyasyona maruz kalan kişiler, aşırı ve düzenli ilaç kullanımı olanlar, hazır besin tüketimi fazla olanlar, sigara ve alkol kullananlar ve yoğun stresli yaşam tarzı olanlar oksidatif stres ve zararları açısından yüksek risk altındadırlar.

DEĞERLİ BESİNLER

Serbest radikallerin yarattığı zararlı etkilere karşı hücreleri besinlerle alınan antioksidan maddeler korur. Antioksidan özelliği ile öne çıkan besin öğeleri; beta-karotenler, C vitamini, E vitamini, çinko ve selenyum mineralleri ve omega-3'tür. Serbest radikallerle; lipit ve yağ dokularında beta-karoten ve E vitamini, hücre içi ve dışı sıvılarda C vitamini savaşır. Bununla birlikte antioksidanlardan birinin yetersizliği diğerini etkiler ve biyolojik işlevlerini tam olarak yerine getiremezler. Serbest radikallerin sebep olduğu oksidasyon sonucu gelişen birçok hasarın oluşumunu engellemek ya da geciktirmek için antioksidan besinler oldukça değerlidir. Serbest radikalleri canlı organizmadan uzaklaştıran antioksidan mekanizma olmadığı veya yetersiz olduğu durumlarda oksidatif stresin vücuda vereceği zararlar engellenemez.

GÜNDE 5-9 PORSİYON

Antioksidan öğelerden zengin besinler, vücudumuza serbest radikallerle savaşma yolunda büyük ölçüde yardımcı olacaktır. Antioksidan zengini sebze ve meyvelerin günlük tüketimi kişisel faktörlere göre değişse de genel olarak 5-9 porsiyon arasında olmalıdır. Meyveleri kabuklarıyla tüketmek posa alımını arttırmak için doğru olacaktır. Özellikle koyu yeşil yapraklı sebzeler içeriğindeki folat sayesinde kalp hastalıklarını önleyici etkisi vardır. Bir diğer önemli antioksidan omega-3 yağ asitleridir. Özellikle balık tüketimi omega-3 alımınızı yükseltir. Omega-3 ile total kolesterolün yükselmesi engellenmiş olur. Zeytinyağı tüketimi LDL oksidasyonuna karşı koruyucu rol oynar. Bununla birlikte, vücudun diğer hücrelerini de oksidanların zehirleyici etkisine karşı güçlendirir.

YAĞ VE ŞEKERDEN KAÇININ

Yağlı tohumlar ve kurubaklagiller de güçlü antioksidan içeriğine sahip besinlerdir. Yağlı tohumlar içeriğindeki E, B6 vitaminleri ve magnezyum minerali ile güçlü bir antioksidan etkiye sahiptir. Besinleri hazırlama ve pişirme yöntemleri de önemlidir. Buharda pişirme tekniği en iyi yöntemlerden biridir. Ayrıca yanmış, tütsülenmiş, ateşe direk maruz kalarak pişirilmiş besinlerden uzak durulmalıdır. Aşırı yağlı ve şekerli besinlerden kaçınılmalıdır. Gıda katkı maddesi içeren besinlerin sık tüketiminden kaçınılmalıdır ve organik ürünlerin kullanımı antioksidan ögelerden en üst düzeyde yararlanmanızı sağlar.

BESLENME VE DİYET UZMANI MEHLİKA ÖKTEM