Plazma tedavisi ile ameliyatsız göz kapağı estetiği

Kaşkaloğlu Göz Hastanesi hekimlerinden Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, hem cilt lekeleri hem de kırışıklık ve sarkmaların tedavisi için kullanılan plazma tedavisiyle, ameliyatsız olarak göz kapağı estetiği uygulamaları yapılabildiğini söyledi.



SIKILAŞMA SAĞLIYOR

OP. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Plazma tedavisinde bir çeşit elektrik enerjisiyle cilde zarar vermeden dokuyu buharlaştırıyor ve sıkılaştırma sağlıyoruz. Et benleri, ksantelezmalar gibi çeşitli cilt lezyonlarının tedavisinde de kullanılıyor" dedi. Yöntemle sarkma, kırışıklık ve kaz ayaklarının giderildiğini belirten Geribeyoğlu, "Bu tedaviyi cerrahiye uygun olmayan veya ameliyatı tercih etmeyen hastaların yanı sıra genç hastalarda da uygulayabiliyoruz" dedi. Plazma tedavisinde iki göz için işlem toplam 15-20 dakika sürüyor.

GÖZALTI TORBALARINA RADYOFREKANS

Ameliyatsız göz estetiğinde kullanılan bir diğer yöntemin de radyofrekans tedavisi olduğu bilgisini veren Op. Dr. Lale Geribeyoğlu, "Radyofrekans ile hem ciltte hem de cilt altı dokusunda sıkılaşma sağlanıyor. Özellikle göz altı torbalarında başarılı sonuç veriyor. Operasyon lokal anesteziyle yapılıyor ve uygulama sonrası hasta günlük yaşamına dönebiliyor" dedi.