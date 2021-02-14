Romantik karantina

Şarkıcı Demet Akalın, son yapılan korona virüs testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. Akalın paylaşımında, "Dünkü kovid testim pozitif çıktı. İyiyim, hafif atlatıyorum galiba" ifadelerini kullandı. Akalın'ın hayranları da, fan sayfaları ve diğer hesapları aracılığıyla sosyal medyadan geçmiş olsun dileklerini iletti. Okan Kurt geçtiğimiz günlerde korona virüse yakalanmış, testi pozitif çıkan iş insanı ile birlikte eski eşi Demet Akalın da evinde karantina sürecine girmişti.

ALİŞAN DUYURMUŞTU

Demet Akalın'ın sunduğu gündüz kuşağı programına çıkmaması üzerine partneri Alişan bir açıklama yapmış ve "Okan'ın testi pozitif. Durumu iyi, izole vaziyette. Demet de eşi olarak karantinada. Testini yaptırdı, şükür negatif. Beş gün izole olacak, pazartesi gününden itibaren bizimle" ifadelerini kullanmıştı. Son olarak kendi testi de pozitif çıkan Akalın'ın programa döneceği tarih henüz netleşmedi. Öte yandan çiftin kızları Hira'nın sağlık durumu ile ilgili bir açıklama yapılmadı.