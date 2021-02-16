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Haberler Sarmaşık Kötü olmaya hazırım

Kötü olmaya hazırım

Kötü olmaya hazırım

16.2.2021

ATV'NİN Cumartesi günü izleyici ile buluşacak dizisi "Kardeşlerim"in başrol oyuncula-rından Celil Nalçakan, yeni pro-jesi ve canlandırdığı karakterin merak edilenlerini paylaştı. Nalça-kan, "Kardeşlerim, bir tarafıyla çok naif, bir tarafıyla da çok entri-kalı bir hikâye... Ufacık bir gecekondunun holding binalarından, lüks vil-lalardan daha büyük olabileceğini anla-tan bir masal anlatacağız" dedi. Menajerinin içine doğmuş gibi "bu sezon, keşke kötü bir karakter oynasan" dediği-ni söyleyen Nalçakan, "Sezon başlamadan önce, pek çok senaryo okuduk; ancak "Kardeşlerim" senaryosu bize yollandığında, tered-dütsüz "Evet" dedik" ifadelerini kullandı.

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