Gerçek yüzlerini yeniden gösterdiler

Ülkemizde yüzbinlerce takipçisi olan ünlüler, gerçek yüzlerini bir kez daha gösterdi. Hafta sonu Irak'ın kuzeyi Gara bölgesinde 13 vatandaşımız şehit edildikten sonra, gözler bir kez daha ünlüler dünyasının sosyal medya hesaplarına çevrildi. İyi zamanlarda olduğu gibi kötü günlerde de Twitter ve instagram üzerinden yaptıkları yorumlarla, paylaşımlarla destek ve güçbirliği sağlayan ünlülerin tam aksine hiçbir yorumda bulunmayan pek çok oyuncu, şarkıcı ve sunucu, yaşanan acı olaya karşı ne kadar duyarsız olduklarını sergilemiş oldu. Hatta bazılarının Sevgililer Günü ile ilgili mesaj yayınlaması ve terör saldırısı hakkında hiçbir şey yazmaması ise "Pes" dedirtti. İşte konuyla ilgili paylaşımda bulunan, sessiz kalan ve şehitleri umursamadan alakasız mesaj yayınlayanlar..



GARA ŞEHİTLERİNE SESSİZ KALAMAYANLAR

EROL EVGİN: "Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde teröristler tarafından şehit edilen 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve Türk Milletine başsağlığı diliyorum"





METİN UCA: kendine ait paylaşım yok, sadece CHP'li Özgür Özel'in paylaşımını retweetledi.

GÜLBEN ERGEN: "Terörü destekleyenle ses çıkartmayan eştir! #KahrolsunPKK

MUSTAFA SANDAL: "Şahitlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve tüm milletimize baş sağlığı diliyorum"

ACUN ILICALI: "Şehit olan 13 vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına sabır diliyorum. Milletimizin başı sağolsun"

KUBAT: Galatasaray Spor Kulübü'nün paylaşımını retweetledi: "Irak'ın kuzeyinde Pençe-Kartal 2 harekat bölgesinde hain terör örgütünün alçakça şehit ettiği masum vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, aileleri ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Milletimizin başı sağolsun"

ŞAFAK SEZER: "Ne istediniz bu insanlardan?

Allah kahretsin sizi. Başımız sağolsun Türkiye"

EZGİ MOLA: Dua işareti ile #Gara



SUSKUNLAR

CEM YILMAZ, Ata Demirer, ŞAHAN GÖKBAKAR, Sezen Aksu, İBRAHİM TATLISES, Özcan Deniz, CANDAN ERÇETİN,

Hülya Avşar, Yılmaz Erdoğan, OKAN BAYÜLGEN, Sunay Akın, Pelin Batu, HALİT ERGENÇ, Levent Üzümcü, NİLGÜN BELGÜN, Rıza Kocaoğlu, DEMET AKBAĞ, Murat Boz, Burcu Esmersoy, MELTEM CUMBUL, Sibel Can, ARZUM ONAN, Mehmet Aslantuğ, MEHMET GÜNSUR, Haluk Bilginer, ŞEVVAL SAM, Berrak Tüzünataç, DENİZ SEKİ, Yalın, KEREM BÜRSİN, Kutsi, SERTAB ERENER, Kıvanç Tatlıtuğ, NEJAT İŞLER.



UMURSAMAZLAR

BEREN SAAT: Sevgililer Günü ilgili paylaşımda bulundu.

KENAN DOĞULU: Kendi şarkısının sözleriyle Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.

MUSTAFA CECELİ: Sevgilisi Selin İmer'e şarkı söylediği video ile sevgililer Günü paylaşımı yaptı.

CEM DAVRAN: İnstagramda İstanbul'un karlı fotoğrafını paylaştı.

HANDE YENER: Yeni çıkan klibini paylaştı.

MERT FIRAT: Eşiyle fotoğrafını paylaşıp İdil Fırat'ın Sevgililer Günü'nü kutladı.

SEDA SAYAN: İnstagram hikayesinden kendine gelen hediyeleri paylaştı.

FAZIL SAY: Sevgililer Günü paylaşımı yaptı.

NURGÜL YEŞİLÇAY: Gelen hediyelerin sevincini paylaştı.

Ercan AKGÜN