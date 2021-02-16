Hızır gözünü kararttı

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz yeni bölümüyle bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında olacak. Hızır Çakırbeyli, annesinin acısını yaşamaya fırsat bulamadan eşi Ceylan Çakırbeyli ve Bahar Sincanlı'nın kaçırılmasıyla bir şok daha yaşar. Eşini kurtarmak için hemen her yola başvuran Hızır Çakırbeyli, düşmanı Yaman Korkmaz'ın da yardımıyla Fuat'ın peşine düşer. Yaman Korkmaz, Hızır Çakırbeyli'ye yardım elini uzatırken bir taraftan da kendi planlarını uygulamaya başlar. Ceylan Çakırbeyli için gözünü karartan Hızır Çakırbeyli, bu uğurda Fuat'ı da öldürür. İdris Reis oğlu Kaya'nın intikamı için akrabalarıyla birlikte plan yapar. İlyas Çakırbeyli eşi Ömür'le birlikte yurt dışına çıkma planları yapar. Fuat'ın ölmesiyle yeni bir oyun kuran Fethi ise Hızır Çakırbeyli'ye kendi kalesinde ders vermek ister. Fethi, Hızır Çakırbeyli'nin otelinde canından çok sevdiği yeğenini vurur.