Necati Şaşmaz’a beraat kararı

BOŞANMA aşamasında olduğu eşi Nagehan Şaşmaz'ın konuşmalarını habersiz olarak 11 defa telefonuna kaydettiği iddiasıyla yargılanan ve 8 yıldan 22 yıla kadar hapsi istenen oyuncu Necati Şaşmaz tüm suçlamalardan ayrı ayrı beraat etti. Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, Nagehan Şaşmaz ve Necati Şaşmaz katılmazken, tarafları avukatları temsil etti. Duruşmada söz alan Nagehan Şaşmaz'ın avukatı, Necati Şaşmaz'ın cezalandırılmasını isterken sanık avukatı ise, suçlamaları kabul etmedi. Mahkeme, Necati Şaşmaz'ın üzerine atılı suçların unsurlarının oluşmadığını belirterek beraat kararı verdi.