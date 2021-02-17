Çizgi film dünyasında her şey yolunda

Yakışıklı şarkıcı Yusuf Güney, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Tek başına alışveriş merkezine gelen Güney, yeni sezon ürünleri inceleyip alışveriş yaptı, çizgi film projesi için çalışmalarını sürdüren başarılı şarkıcı, muhabirlerin fotoğraf isteğini kırmadı. Güney, "Önümüzdeki aylarda çizgi filmimiz yayına girecek, böyle bir projede olduğum için heyecanlıyım, her şey yolunda" dedi.