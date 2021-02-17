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Haberler Sarmaşık #Doğruyoldasın Maraşlı

#Doğruyoldasın

#Doğruyoldasın Maraşlı

17.2.2021

Yayınlanan bölümüyle sosyal medyada yine gündem olan dizide, Maraşlı'nın altıncı bölüm etiketi #DoğruYoldasın bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine girdi. #DoğruYoldasın ikinci sıraya kadar yükseldiği Twitter Türkiye Trending Topics listesinde, bölüm sonuna kadar kalmayı başardı. Maraşlı ve Savaş arasında başlayan büyük savaşın etkileri yeni bölümde ekrana gelecek. "Maraşlı" her Pazartesi saat 20.00'de atv ekranlarında izleyici ile buluşuyor.

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