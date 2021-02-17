Pandemide müzisyen yönünü keşfetti

Yazdığı kitaplarla geniş bir hayran kitlesine sahip olan Aşkım Kapışmak, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Yoğun kar yağışına yakalanan başarılı yazar bu anı ölümsüzleştirmek adına hemen telefonuna sarılıp fotoğraf çekti.

AJDA'YA ŞARKI

PANDEMİ dönemi boyunca yeni kitabı için çalışmalar yapmanın yanı sıra bambaşka bir yönünü de bu süreçte keşfettiğini söyleyen Aşkım Kapışmak, sürpriz bir projede sevenleriyle buluşmaya hazırlanıyor. Pandemi süresi boyunca evde yeni şarkılar yazdığını ve bunları seslendirdiğini söyleyen Aşkım Kapışmak, "Baktım çok güzel şarkılar ortaya çıkıyor. Biz de ekip arkadaşlarımızla birlikte kolları sıvadık, sözü ve bestesi bana ait olan güzel eğlenceli bir şarkı çıkarmaya karar verdik. Mart, Nisan ayı gibi single çalışmamız çıkmış olacak. Öyle ki yazdığım bazı şarkıları çok değerli starımız Ajda Pekkan da beğendi ve istedi. Onun için de şarkı çalışmaları yapıyorum. Umarım çıktığım bu yeni yolda, yazdığım kitaplar kadar başarılı olabilirim" açıklamasında bulundu.