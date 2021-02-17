Takviye gıdalarla daha fazla biotin

B kompleks vitaminlerden biri olan biotin, besinlerin enerjiye dönüştürülmesine destek olur. Biotin vücut için gerekli bir maddedir; sinir sistemi, göz, karaciğer ve tırnak sağlığı üzerinde olumlu etkileri bulunur. Ayrıca biotin saç ve cilt için de çok faydalıdır. Tüm bunlara ilaveten kan şekerini düzenler ve kötü kolesterolü düşürür. Biotin ayrıca hamilelik döneminde alınması gereken vitaminlerden biridir. Biotin eksikliği kalp rahatsızlıkları, kol ve bacaklarda karıncalanma, yorgunluk, depresyon, yüksek kolesterol, tırnak kırılması, saç dökülmesi ve çeşitli cilt sorunlarına yol açabilmektedir.



DOĞAL OLARAK ÜRETİLMEZ

Diyabet, yetersiz beslenme ve sigara kullanımı gibi faktörler vücuttaki biotin seviyesinin düşmesine neden olabilir. Böyle bir durumda beslenme rutinini yeniden gözden geçirmek veya doktora danışarak biotin takviyesi almak işe yarayabilir. Biotin, vücudumuzda doğal olarak üretilemez. Sadece bağırsak florasında yer alan bakteriler biotin üretebilir. Üretilen bu biotinin sağlığımız üzerinde birçok olumlu etkisi vardır. Vücuttaki biotin, gıda ve takviye yoluyla artırılabilir.



BİOTİN İÇEREN 8 SÜPER YİYECEK

1) YUMURTA SARISI: Bir yumurtada yaklaşık 10 mcg biotin bulunur. Yumurtanın sarısında beyazına oranla daha fazla biotin vardır.

2) KIRMIZI ET VE SAKATATLAR: Kırmızı et ve ciğer, böbrek gibi sakatatlar iyi birer biotin kaynaklarıdır. 84 gram pişmiş ciğerin biotin miktarı 27-35 mcg arasında değişir.

3) SOMON BALIĞI: Protein ve omega 3 yağ yağ asitleri bakımından zengin bir yiyecek olan somon balığı, aynı zamanda iyi bir biotin kaynağıdır. 113 gram somon balığı 4,5 mcg biotin içerir.

4) EKMEK MAYASI: 7 gram ekmek mayasının içerdiği biotin oranı 1,4 ile 14 mcg arasında değişkenlik göstermektedir.

5) TAM BUĞDAY EKMEĞİ: Atalık tohum veya organik buğdaydan yapılan tam buğday ekmeği adeta tam bir biotin deposudur. 1 dilim tam buğday ekmeğinin ihtiva ettiği biotin miktarı 0,02 ile 6 mcg arasında değişir.

6) BADEM: İyi bir biotin kaynağı olan badem aynı zamanda faydalı yağlar ve kalsiyum bakımından da zengindir. 10 gram badem yaklaşık 6 mcg biotin içerir.

7) AY ÇEKİRDEĞİ: Omega 3 yağ asitleri bakımından zengin olan ay çekirdeği, aynı zamanda iyi bir biotin kaynağıdır. 9 gram ay çekirdeği 7 mcg biotin ihtiva eder.

8) YER FISTIĞI: 9 gram yer fıstığı yediğinizde vücudunuza yaklaşık 10 mcg biotin almış olursunuz.