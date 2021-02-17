  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık Yeliz’den 45’inci yıla özel şarkı

’den 45’inci yıla özel şarkı

Yeliz’den 45’inci yıla özel şarkı

17.2.2021

"Bu Ne Dünya Kardeşim", "Yalan", "Sel Suyu" gibi unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Türk Pop müziğin güçlü yorumcusu Yeliz 45'nci sanat yılında, unutulmaz şarkı "Beni Vur" ile müziğe geri dönüş yaptı. 45'inci sanat yılını kutlayan Yeliz, Safa Gülsoy'un, objektifine verdiği pozlarla kulaklara olduğu kadar güzelliği ile göz doldururken "Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız ve yaşsızdır. Dürüst, samimi ve doğruysa bunları hayatında var edenler her zaman kalıcı olur" dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Yeliz’den 45’inci yıla özel şarkı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.