Yeliz’den 45’inci yıla özel şarkı

"Bu Ne Dünya Kardeşim", "Yalan", "Sel Suyu" gibi unutulmaz şarkılarıyla damga vuran Türk Pop müziğin güçlü yorumcusu Yeliz 45'nci sanat yılında, unutulmaz şarkı "Beni Vur" ile müziğe geri dönüş yaptı. 45'inci sanat yılını kutlayan Yeliz, Safa Gülsoy'un, objektifine verdiği pozlarla kulaklara olduğu kadar güzelliği ile göz doldururken "Sanatçının eskisi olmaz. Sanatçı zamansız ve yaşsızdır. Dürüst, samimi ve doğruysa bunları hayatında var edenler her zaman kalıcı olur" dedi.