KORONA virüs aşısı olan ünlüler arasına usta oyuncu Kadir İnanır da katıldı. Sosyal medya hesabından aşı olduğunu duyuran İnanır, o anların fotoğrafını da takipçileriyle paylaştı. Topluma örnek olmak ve aşının önemine dikkat çekmek isteyen İnanır, paylaşımının altına "Herkesi aşı olmaya davet ediyorum" notunu düşmeyi de ihmal etmedi. Ünlü ismin paylaşımı sosyal medya kullanıcıları tarafında beğeni yağmuruna tutuldu.
Kadir İnanır, herkesi aşı olmaya davet etti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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