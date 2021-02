Roma semalarında evlilik teklifi

Oyuncu Can Yaman, İtalyan sevgilisi Diletta Leotta'ya dillere destan bir evlilik teklifinde bulundu. Uçak kiralayan yakışıklı oyuncu, "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can" yazılı İtalyanca sözleri Roma semalarında uçurttu. Diletta'nın, Yaman'a ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.



REKLAM MI YAPIYORLAR?

Can Yaman'ın evlilik teklifi sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Bir reklam çekimi için gittiği İtalya'da ünlü spor spikeri Diletta Leotta'ya aşık olan Can Yaman'ın, kısa sürede böyle bir hamle yapması akıllara "Reklam mı yapıyorlar?" sorusunu da getirtti. Can Yaman'ın İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle dizi anlaşması yapması, 'reklam' iddialarını da güçlendirdi. 31 yaşındaki oyuncu 'Sandokan' adlı diziden bölüm başına 100 bin euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.