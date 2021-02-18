Türkiye Alparslan’a kilitlendi!

ATV'NİN sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" çok konuşulacak bir bölümle Salı gününün en çok izlenen yapımı oldu. Altıncı sezonuyla ekranlarda yer alan dizinin son bölümünde Hızır'ın yeğeni Alparslan vuruldu. Şimdi herkes bu sorunun cevabını merak ediyor. Alparslan öldü mü?

EN ÇOK İZLENEN DİZİ OLDU

EŞKIYA Dünyaya Hükümdar Olmaz, son bölümüyle tüm kişilerde 11,22 izlenme oranı ve 21,88 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Fenomen dizinin 182. bölüm etiketi olan #edho ise, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Bölüm başladıktan kısa süre sonra Twitter Türkiye Trending Topics listesine giren etiket, dördüncü sıraya kadar yükselip ilk 5'te kalmayı başardı. Başarılı dizinin son bölümü, sosyal medya kullanıcılarından da tam not aldı.