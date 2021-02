Unutkanlığa bu besinlerle son

Hafızamızı güçlendirmede bize yardımcı olacak Omega-3 içeriği yüksek gıdalar, orman meyveleri, B 12 vitamini içeren gıdalardır. Hafızayı güçlendiren, unutkanlığa iyi gelen besinler hakkında bilgi veren Beslenme ve Diyet Uzmanı Fatmagül Öztürk, "Omega 3 yağ asidinden zengin, trans yağ asitlerinden fakir bir beslenme düzeni beyin sağlığı açısından oldukça önem taşıyor. Yapılan araştırmalarda, omega 3 yağ asitlerinden zengin beslenmenin Alzeimer riskini azalttığı ortaya konmuştur. Bu yüzden, unutkanlığı önlemek ve hafızayı güçlü kılmak için mutlaka haftada 2- 3 gün balık yemeniz şart" uyarısında bulundu.



BALIK TÜKETMEYENLER TAKVİYE ALMALI

EĞER balık tüketemiyorsanız günde 1 gram Omega 3 takviyesi almanızda fayda var. Yine de balığın kendisinden alınan Omega 3 faydalanımı, takviyeden daha fazla birçok çalışmada ortaya konmuştur. Omega 3 içeriği yüksek balıklar; somon, sardalya, palamut, lüfer, hamsi, ton balığı, uskumrudur.



CEVİZ VE FINDIK DA BİRER ALTERNATİF

OMEGA 3 bakımından zengin olan diğer besinler arasında ceviz ve fındık da yer alıyor. Güçlü bir hafızaya sahip olmak için günde 3 adet ceviz tüketmek veya bir avuç fındık yemek yaşlılık dönemine yapacağınız bir yatırım olacaktır. Yine E vitamini içeriği ile de güçlü antioksidan yapıları sayesinde beyin sağlığına katkıda bulunurlar.



KIRMIZI-BEYAZ ET B12 ZENGINI

VİTAMİN B12 hafıza üzerine olan etkisi nedeniyle, alzhemier ilişkisi üzerine birçok çalışma yapılmıştır.. Daha çok hayvansal kaynaklı gıdalarda bulunan vitamin B12'nin en iyi kaynakları; et, balık, tavuk, karaciğer, böbrek, süt, yoğurt, peynir ve yumurtadır. Genelde eksikliği görülmez ama ailesel olarak veya mide rahatsızlığı olanlarda eksikliği oluşabilmektedir. İyi bir B12 kaynağı olarak kırmızı et haftada 1-2 kez tüketilmelidir.



POLİFENOL İÇEREN BITTER ÇIKOLATA

POLİFENOL olan bitter çikolata ve çay da beyni genç tutan besinlerden. Ancak çayı şekersiz içmek ve bitter çikolatada aşırı tüketim miktarına dikkat etmek gerekiyor. Böylecek yüksek kalori alımı ile kilo alma riskinin önüne geçebilirsiniz. Beynin yaşlanmasını önlemek için polifenol önemli bir destek görevi görüyor.



HAFIZA GÜÇLENDİRİCİ YABAN MERSINI

YABAN mersini içerdiği polifenol sayesinde beynin yaşlanmasını engelleyen bir başka besin olarak karşımıza çıkıyor. Uzmanlar tarafından günlük 2 kaşık tüketilmesi önerilen yaban mersini, hafızayı güçlendirmeyi sağlıyor. Tüm bu besinlerin haricinde, sağlıklı beslenmek ve sosyal hayattan kopmamak önemli.