Kuruluş Osman sosyal medyayı salladı

EKRANLARIN en çok izlenen dizisi 'Kuruluş Osman', sürprizlerle dolu 46'ıncı bölümüyle de reytinglere ve sosyal medyaya damga vurdu.

Kuruluş Osman', #HainlerTemizlenecek etiketiyle sosyal medyanın zirvesindeydi.

Türkiye ve dünya gündeminde birinci sırada yer alan dizinin 46'ncı bölümüne, ilk kez izleyici karşısına çıkan Malhun Hatun karakteri ve Osman Bey'in obayı hainlerden temizlemek için kurduğu oyun damga vurdu. 'Kuruluş Osman', atv ekranlarında çarşamba akşamlarına damgasını vurmaya devam edecek.