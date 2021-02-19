Sağlam bağışıklık için iyi bir gece uykusu şart

Evden çalışmanın birçok alışkanlığı değiştirdiğine dikkat çeken uzmanlar, kaliteli bir gece uykusu için gündüzleri en fazla bir saat uyumak gerektiğini belirtiyor. Uzmanlara göre, akşam ağır yemekten kaçınılmalı, uykuya rahat dalmak için en az birkaç saat önce tüm işler bırakılmalı. İdeal uyku süresinin kişiden kişiye farklılaşacağını söyleyen Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Barış Metin, "Normal insan uykusu 6 ile 12 saat arası değişebiliyor. Ancak ideal uykuda kişinin sabah dinlenmiş uyanmak ve gece uykusunun bölünmemesi gerekir. Öğlen 12 gibi kısa uyku kabul edilebilir" diye konuştu.

UYKUDAN ÖNCE İŞLE UĞRAŞMAYI BIRAKIN

STRES kaynaklı uyku bozukluklarının çok görüldüğünü aktaran Prof. Dr. Barış Metin, genelde aşırı stresin kendini uykuya dalamama olarak gösterdiğini kaydetti. Aşırı stresli bireylerde kaygı bozukluğunun da oldukça sık görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Metin, "İş ve yaşam içerisinde aşırı stres yaşayan bireylerin uykuya dalmadan birkaç saat önce işle uğraşmayı kesmeleri, e-posta, sosyal medya gibi stresli olaylar hakkında bilgi veren

uygulamalardan uzak durmaları önerilir" şeklinde konuştu.

AKŞAM YEMEĞİNDE HAFİF BESİNLER

Prof. Dr. Barış Metin, uykunun kaçmaması için tavsiyelerini şöyle sıraladı: "Uyku hijyeni dediğimiz kurallara dikkat etmek gerekli. Bunlar akşam yemekten sonra uyarıcı çay ve kahve içmemek, akşam yemeğinde ağır yememek, akşam uyumadan önce atıştırma yapmamak, yatakta tablet telefon gibi cihazları kullanmamak olarak sıralanabilir."