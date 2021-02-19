Seslenen Adam’ın yeni teklisi tam not aldı

SUNUCULUĞU, şiirleri, yazarlığı ve özellikle sesiyle Türkiye'de çok geniş bir hayran kitlesine sahip olan Engin Dal yani 'Seslenen Adam', bu kez 'Kimsenin Görmediği' adlı teklisiyle hayranlarının karşısına çıktı. Kendine özgü şiir yorumu ile stüdyoya giren Dal'a, güzel sesiyle Burcu Durmaz eşlik ederken, ikili düetleriyle ses getirmeyi başardı. Dijital platformlardaki yerini alan 'Kimsenin Görmediği', sosyal medyada da dinleyicilerinden tam not aldı.