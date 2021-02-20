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Haberler Sarmaşık Gerçek Kardeşlik paylaşılan acıda başlar

Gerçek Kardeşlik paylaşılan acıda başlar

Gerçek Kardeşlik paylaşılan acıda başlar

20.2.2021

YAPIMINI NGM'nin üstlendiği, hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikâyesini anlatan "Kardeşlerim" ilk bölümüyle bu akşam atv'de izleyicisiyle buluşuyor. Yönetmenliğini Serkan Birinci'nin yaptığı, senaryosunu ise Gül Abus Semerci'nin kaleme aldığı yapımda birbirinden önemli oyuncular yer alıyor.

KADRODA USTA OYUNCULAR

KADROSUNDA Celil Nalçakan, Halit Özgür Sarı, Cüneyt Mete ve Fadik Sevin Atasoy'un bulunduğu 'Kardeşlerim'de, hayata ve ailesine sevgiyle tutunan dört kardeşin zor ve hüzünlü yaşam savaşı konu alınıyor. Kadir, Ömer, Asiye ve Emel... Nereye savrulacakları belli olmayan bu dört kardeşin hikayesi bu akşam atv'de.

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