Propolis, çocukların bağışıklığını güçlendiriyor

Anadolu propolisinin doğru bir şekilde özütlendiği taktirde, Kafeik asit fenetil ester (KAFE), kafeik asit, krisin, galanjin, resveratrol, apigenin, pinosembrin, kuarsetin ve epikateşin gibi fenolikleri yüksek oranda içerdiğini söyleyen Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Bekir Çakmak, bu bileşenler sayesinde güçlü antioksidan ve antibakteriyel etkiler gösterdiğini söyledi.

YETİŞKİNLER DE KULLANMALI

Düzenli propolis tüketiminin vücutta B ve T lenfositlerini aktive ederek antikor üretimini artırdığını kaydeden Çakmak, "Pandemi döneminde bağışıklık sisteminin önemi anlaşıldı. Doğru beslenme ve yeterli uykunun yanı sıra, doğal olarak bağışıklığı desteleyen propolis gibi gıdalara hem yetişkin hem de çocuk beslenmesinde yer vermek artık kaçınılmaz. Yüz yüze eğitime başlayacak olan çocuklarımızın bağışıklığını başta propolis olmak üzere tamamen doğal arı ürünleri ile desteklemeyi tavsiye ediyorum" dedi.



GÜNDE 10 DAMLA

UZMANLAR, çocukların günlük beslenme planına, iyi kalite sertifikalı ve doğru bir şekilde özütlenmiş ve en az yüzde 10 oranında saf Anadolu propolisi içeren karışımdan, her gün 10 damla eklenmesini öneriyor. Hastalık ve halsizlik durumlarında bu miktar 4 katına artırılabilir. Propolis tamamen doğal bir arı ürünü olduğu için güvenle kullanıyor ve tavsiye ediliyor.



3 KAT DAHA ZENGİN

TÜRKİYE'DEKİ endemik bitkilerden dolayı, Anadolu propolisinin diğer ülkelere kıyasla 3 kat daha zengin polifenollere sahip olduğuna dikkat çeken uzmanlar, insan vücudundaki besleyici etkisinin de 3 kat daha kuvvetli olduğunu vurguluyorlar. Yüzde 30 oranında saf Anadolu propolisi içeren bir özütün her ml'sinde en az 250 mg toplam antioksidan kapasite bulunuyor.