ÇEKİMLERİ Malatya'da süren bir korku filminde rol alan Toygun Ateş, geçtiğimiz hafta rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmıştı. Korona virüse yakalandığı öğrenilen 66 yaşındaki usta oyuncu Ateş, dün virüsle verdiği mücadeleye yenik düştü. Toygun Ateş'in kaldırıldığı Turgut Özal Tıp Merkezi'nde entübe altına alındığı, virüsten dolayı organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybettiği belirtildi.
Usta oyuncu Ateş, virüse yenik düştü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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