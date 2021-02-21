İbrahim Kutluay yine tek başına

Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden İbrahim Kutluay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir Edwina Sponza ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Kutluay, yine tek başınaydı. Spor ve giyim mağazalarını dolaşan ünlü isim, kısa sürede alışverişini bitirdikten sonra ayak üstü sporseverlerle sohbet edip AVM'den ayrıldı.