  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Sarmaşık İbrahim Kutluay yine tek başına

yine tek başına

İbrahim Kutluay yine tek başına

21.2.2021

Türk basketbolunun önde gelen isimlerinden İbrahim Kutluay, önceki gün Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi. Bir süredir Edwina Sponza ile çalkantılı bir ilişki yaşayan Kutluay, yine tek başınaydı. Spor ve giyim mağazalarını dolaşan ünlü isim, kısa sürede alışverişini bitirdikten sonra ayak üstü sporseverlerle sohbet edip AVM'den ayrıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İbrahim Kutluay yine tek başına haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.