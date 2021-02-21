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“Mehmetçik için koşa koşa giderim”

şarkısı ile bir döneme damgasını vuran şarkıcı Zeynep, Milas’ta ailesiyle izole bir hayat sürüyor. Geçmişte Güneydoğu’da askerlere konser veren şarkıcı, “Davet edilirsem koşa koşa yine giderim” dedi.

“Mehmetçik için koşa koşa giderim”

21.2.2021

1995 yılında 'İnadı Bırak' albümüyle müzik listelerini sallayan şarkıcı Zeynep, bir süredir Muğla Milas'ın Kıyıkışlacık köyünde eşi ve ailesiyle birlikte sakin bir yaşam sürüyor. 90'lı yıllarda 'Ah Memedim' şarkısıyla herkesin gönlünü kazanan şarkıcı, Mehmetçik'e moral vermek için o dönem Güneydoğu'da onlarca konsere imza atmıştı.

'ONLARI ÇOK ÖZLEDİM'
Yeni Asır'a samimi açıklamalarda bulunan Zeynep, "Gara'da hain terör örgütü PKK tarafından şehit edilen canlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum" dedi. Doğuda, üs bölgelerinde karargah konserleri verdiğini hatırlatan Zeynep, "Tabii bu bayrağı ben Esmeray ablamdan aldım. Bana bu misyonu kahraman Mehmetçiğimiz ve halk yükledi. Onlarla buluşmayı çok özledim. Yine davet olsa Güneydoğu'ya hatta Suriye'de, Kuzey Irak'ta nerede askerimiz varsa gider, yine şarkılarımla moral verir, Mehmetçiğimize destek olurum" ifadelerini kullandı.

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