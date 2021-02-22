Tatlıses’ten imaj açıklaması

İbo Show ile ekranlara dönen ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, yeni imajıyla sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden birisi oldu. Çıkan estetik haberleri hakkında açıklama yapan Tatlıses, "Ne botoks, ne saç ektirme. Hepsi uydurma. Ben şimdiye kadar neysem yine oyum. Merak etmeyin; İbo sizin İbo'nuz, değişmez. Saçımın renginin koyu görünmesi, boyanın saçımda fazla kalması sonucudur" dedi.