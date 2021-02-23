Tüm aileyi intikam ateşi sardı!

Dizinin 183'üncü bölümünde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verirken, Hızır Çakırbeyli tüm ailesini toplayarak intikam hazırlığına başlar.
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