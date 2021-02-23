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Haberler Sarmaşık Tüm aileyi intikam ateşi sardı!

Tüm aileyi intikam ateşi sardı!

'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine çok konuşulacak bir bölümle bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

Tüm aileyi intikam ateşi sardı!

23.2.2021

Dizinin 183'üncü bölümünde Hızır Çakırbeyli, eşi Ceylan Çakırbeyli'yi şebekenin elinden kurtarmanın sevincini yaşayamadan, yeğeni Alpaslan'ın canının derdine düşer. Kendi mekanlarında, dostlarının arasında suikaste uğrayan Alpaslan, hastanede yaşam savaşı verirken, Hızır Çakırbeyli tüm ailesini toplayarak intikam hazırlığına başlar.
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