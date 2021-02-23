Haberler Sarmaşık Tüm aileyi intikam ateşi sardı!

Tüm aileyi intikam ateşi sardı!

ATV'nin sevilen dizisi "Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz" yine çok konuşulacak bir bölümle bu akşam 20.00'de izleyici karşısına çıkacak.

23.2.2021