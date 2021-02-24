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Kayı Alpleri ile ordusu karşı karşıya

Kayı Alpleri ile Bizans ordusu karşı karşıya

24.2.2021

HEYECANLA izlenen 'Kuruluş Osman', bu akşam saat 20.00'de yeni bölümüyle atv'de ekranında olacak.

DİZİNİN 47'inci bölümünde Bizans'a karşı topyekün savaş ilan eden Osman Bey, alpleriyle birlikte Bizans kuvvetlerinin karşısına dikilecek.

ÇÖMLEKÇİ İdris'in obadaki hainlerin ismini veremeden infaz edilmesinin ardından hainleri ortaya çıkarmak için harekete geçen Osman Bey, Nikola'nın Konstantinopolis'e çağırıldığı bilgisi alır. Nikola'yı ele geçirmek için bir baskın planlayan ve savaş hazırlıklarına başlayan Osman Bey, bu kez avını elinden kaçırmamaya kararlıdır.

PAPA'NIN ajanları Melik ve Süleyman bu istihbaratın Osman Bey'e ulaştığının bilgisini verince, Nikola, Osman Bey'i ters köşeye yatırmak için plan kurar. Malhun Hatun'un bey kızı tavrı Bala Hatun'la arasında soğuk rüzgarlar esmesine neden olur.

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