Sinan Akçıl’dan bebek sözü

9 ay evli kaldıktan sonra boşanan şarkıcı Sinan Akçıl ve oyuncu Burcu Kıratlı ikinci kez evlendi.

Toplamda 48 kişinin katıldığı merasimde çiftin nikâh şahitliğini İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Sibel Can, Hatice Şendil, Mustafa Tatlıcı, Alpaslan Arslanca ve Tuğçe Koçak yaptı.

Sinan Akçıl, nikâh memurunun "Burcu Kıratlı ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" sorusuna "İkinci kez ve son kez evet" diye yanıt verdi. Baba olmak istediğini söyleyen Akçıl, 'bebek sözü' verdi.