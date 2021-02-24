Yörük kızı Balcı’nın Şoray kuralları

Netflix ve benzeri platformlardan yaz dizileri için teklif aldığını söyleyen Özlem Balcı, "Senaryoları okudum, sevişme ve öpüşme sahnelerinde oynayamayacağımı söyledim. Onlar da, 'Bu sahneleri oynamazsanız sizinle çalışamayız" dedikleri için kabul etmedim" dedi.

Yeni Asır'a konuşan Balcı, "Profesyonelim ama hem Yörük hem Muğlalıyım. Türkan Şoray gibi benim de kanunlarım, kurallarım var. Böyle sahneleri dün kabul etmedim, bugün de etmiyorum, yarın da etmeyeceğim. O filmleri benim babam, ağabeyim izleyecek. Yarın çocuğum olursa o izleyecek. Belki evleneceğim kişi hoşlanmayacak. Oyuncu arkadaşlarım beni linç edebilir, profesyonel olmadığımı da söyleyebilirler. Bu benim tercihim herkes işine baksın" diye konuştu.

'KÖYÜNE DÖN' BASKISI

Ünlü bir erkek oyuncunun kendisine, "Niye oyuncusun sen, köyüne dön" diye mesaj attığını hatırlatan Balcı, "Kırılmadım sessizliğimi ve edebimi koruyacağım" ifadelerini kullandı. Balcı, başka sahneler için de aynı fikirde olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bazı dizileri izlerken çocukların ruh sağlığını bozacak sahnelerin olması beni çok üzüyor. Şiddet, taciz ve ahlaka uygun olmayan sahneler oldukça temiz bir gelecek yetiştiremeyiz." Balcı, Balcı, Ege'nin her yerinden yüzlerce destek mesajı aldığını da açıkladı.

ADEM ÜLKER