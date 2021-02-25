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Haberler Sarmaşık Falcao ailesi gezintiye çıktı

Falcao ailesi gezintiye çıktı

Falcao ailesi gezintiye çıktı

25.2.2021

GALATASARAY'IN Kolombiyalı yıldız futbolcusu Radamel Falcao ve ailesi, önceki gün İstinyePark'ta objektiflere takıldı. Markalar Sokağı'nda özel araçlarından inen Falcao ailesi, gazetecilere poz verdikten sonra alışverişin keyfini çıkardı. Bu sırada yanına gelen Galatasaray taraftarlarını da kırmayan Falcao, korona virüs tedbirlerine uyarak özçekim isteklerini gerçekleştirdi.

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