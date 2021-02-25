Kas kramplarını azaltabilirsiniz

Günlük hayatta spor yapan ya da ağır işlerde çalışanların çok sık karşılaştığı bir durumdur kas krampları. Bazen çok acı veren kramplara nöromüsküler anormallikler, yoğun egzersizler, düşük kan akışı, elektrolitlerdeki dengesizlikler, kullanılan ilaçlar gibi faktörlerin neden olduğu düşünülür. Kas fonksiyonlarının sağlıklı olmasını sağlayan elektrolitler olan kalsiyum, potasyum, sodyum ve magnezyumun seviyelerinin düşük olması kas kramplarının nedenleri arasında.

VİTAMİN EKSİKLİĞİ DE ETKİLER

Bunlardan başka B vitaminlerinin bazıları ve D vitamini eksiklikleri de kramp olasılığının artmasına neden olabilir. Eksik olan elektrolitlerin yerine koyulması krampları azaltır. Bu sebeple mineral ve vitamin içeriği zengin olan gıdalar tüketmek işe yarayabilir.



Muz

MUZ iyi bir potasyum kaynağıdır ama aynı zamanda magnezyum ve kalsiyum da içerir. Muz, kas kramplarının rahatlatabilecek popüler ve hızlı bir seçimdir.



Pancar yapragı

PANCAR bitkisinin yaprakları ve yaprak sapları kas sağlığı için gerekli olan besinlerle doludur. Pancar yeşillikleri kan damarı işlevini geliştirmeye yardımcı olan ve kaslara doğru kan akışını sağlayan bileşikler olan nitratlarla yüklüdür.



Tatlı patates

TATLI patatesler muzlardan yaklaşık altı kat daha fazla kalsiyuma sahiptir. Sadece tatlı patates değil normal patatesler ve hatta bal kabakları da bu üç mineralin (potasyum, kalsiyum ve magnezyum) iyi kaynaklarıdır.



AVOKADO, kas kramplarının azalmasına yardım edebilecek besinlerle yüklü bir meyvedir. Özellikle magnezyum ve potasyum fazladır, tatlı patates veya muzun iki katı kadar, yaklaşık 975 miligram potasyum içerir



Koyu yesil yapraklı sebzeler

KOYU, yeşil yapraklı sebzeler kalsiyum ve magnezyum açısından zengindir. Bu nedenle,yemek tabağına lahana, ıspanak veya brokoli eklemek kas kramplarını önlemeye yardımcı olabilir.