Nergis’in itirafı Akıncı’yı şaşırtacak

ATV'NİN iddialı dizilerinden Akıncı, bu akşam 9. bölümü ile ekrana geliyor. Nefes kesen olayların birbiri ardına yaşanacağı bu bölümün özeti şöyle: Kemal'in hastane çatışmasında Yasemin'i kurtarması, herkesin gündemi olur. Kemal sırrını korumaya çalışırken bocalamaya başlar. Üstelik Cüneyt de bu sırrın peşindedir. Nergis, annesiyle ilgili edindiği ipuçlarının izini sürer. İpuçları onu hiç beklemediği bir kişiye ulaştıracaktır.

KENDİ YÖNTEMİYLE HESAPLAŞACAK

ÖTE yandan Akıncı, Nergis'in haber yaptığı olayın sorumlularıyla kendi yöntemleriyle hesaplaşırken, Nergis Akıncı'ya büyük bir itirafta bulunur. Akıncı bu akşam saat 20.00'de atv'de.