Özçivit ailesinin alışveriş şıklığı

MUTLU bir evlilik sürdüren oyuncu Burak Özçivit ile Fahriye Evcen, geçtiğimiz gün oğulları Karan ile alışverişte görüntülendi. Kıyafet seçimleriyle renk uyumu yakalayan Özçivit ailesinin sportif ve şık tarzı dikkatlerden kaçmadı. Mağazaların yeni sezon ürünlerini inceleyen sempatik çift, daha sonra alışveriş merkezinden ayrılarak evlerinin yolunu tuttu.