Snoop Dogg’tan Yıldız’lı paylaşım

Sosyal medyada bir kullanıcı Photoshop uygulamasıyla Amerikalı rapçi Snoop Dogg ile Yıldız Tilbe'yi aynı karede buluşturdu. Sanal alemde büyük ilgi gören fotoğrafa etiketlenen Snoop Dogg ise, bu kareyi 55 milyon takipçili Instagram hesabında hikaye olarak paylaştı.

"DÜET YAPMALILAR"

Ünlü rapçinin paylaşımı kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan olayı haline gelirken, yabancı kullanıcılar da Yıldız Tilbe'nin kim olduğunu araştırmaya başladı. Snoop Dogg'un Türk takipçileri ise, birbirinden ilginç yorumlara imza attı. İkilinin fotoğrafını yan yana gören Türk takipçiler, "Snoop Dogg'un kariyerindeki zirvesi budur", "Daha iyi ikili görmedik", "Bu fotoğraftan sonra artık düet yapmalısınız" gibi yorumlarda bulundu.