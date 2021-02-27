“Instagram huzur kaçırıyor”

Televizyon ekranlarının yakışıklı oyuncusu Kenan İmirzalıoğlu önceki gün özel bir hastaneden çıkarken görüntülendi. Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden başarılı aktör, rutin kontrolleri için muayene olduğunu söyledi.

'ALLAH HERKESE NASİP ETSİN'

Herhangi bir sağlık sorunu olmadığını belirten İmirzalıoğlu, "Kızımız Lalin için daha çok dikkat ediyoruz" dedi. Kendisine yöneltilen sorulara samimi cevaplar veren İmirzalıoğlu, "Çok büyük bir kitleniz olmasına rağmen sosyal medya kullanmıyorsunuz. Instagram hesabı açmayacak mısınız?" sorusuna, "Instagram açmayı hiç düşünmüyorum. Böyle keyfim yerinde. Huzurumu kaçırmaya gerek yok. İhtiyaç da duymuyorum" diye karşılık verdi. Kızı Lalin ile ilgili de konuşan oyuncu, "Yavrunun büyümesini görüyoruz. Kız-baba ilişkisini ileride daha iyi koruyacağız herhalde. Çok güzel bir şey. Allah isteyen herkese nasip etsin. Çok özel duygular" dedi.