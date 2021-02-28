Kürk sevdasından vazgeçmiyor

KÜRK sevdasıyla tanınan sanatçı Bülent Ersoy, aldığı tepkilere rağmen yeni kürkler satın almaya devam ediyor. 4 ay önce sipariş ettiği 'rönar arjante' cins gümüş tilki kürküyle mağazada pozlar veren Diva lakaplı Bülent Ersoy, yeni kürkü için 450 bin lira ödedi. Özel tasarım olan paltonun yapımında ise 55 tilki kürkü kullandığı öğrenildi. Ersoy'un 22 kürkünün olduğu ve toplam değerinin de 2.5 milyon TL olduğu ileri sürülüyor.