Nüfus yaşlandıkça katarakt ameliyatı daha çok yapılıyor

İnsanların bulunduğu şehirde uzman hekimlere ulaşmalarının kolaylaştığını anlatan Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, ülkemizde gerçekleştirilen katarakt ameliyat oranının binde 2'lerden, binde 5 - 6 seviyelerine yükseldiğini belirtti.

TEKNOLOJİ YAYGINLAŞTI

Eskiye oranla teknoloji kullanımının çok yaygınlaştığını ve daha iyi görme konusundaki talebin de ileri yaşlardaki insanlarda arttığını vurgulayan Mahmut Kaşkaloğlu, "Türkiye'de 15 - 20 yıl öncesinde yılda 75 bin katarakt ameliyatı yapılırken, nüfus o kadar artmamasına rağmen bu sayı yıllık 500 bini geçti. Bunun iki nedeni var. Ülkemizde de insanların yaş ortalaması giderek yükseldi ve doktora ulaşması kolaylaştı" diye konuştu.

HASTANELERİMİZ MODERNLEŞTİ

Hastaların, doktorlara hastalıklarıyla ilgili doğru bilgi vererek onları doğru yönlendirmeleri gerektiğini vurgulayan Kaşkaloğlu, "Son yıllardaki tıp alanındaki gelişmeyi de göz ardı etmemek lazım. Akıllı mercek olarak anılan merceklerle hastaların ameliyat sonrası eskisinden de daha iyi görmeleri sağlanabiliyor. Ülkemizdeki hastaneler çevremizdeki ülkelere hatta Amerika'ya göre modern ve gelişmiş olanaklara sahip. Bu tıp sektörü açısından gurur verici bir durum" ifadesini kullandı.

HEKİM DENEYİMİ ÖNEMLİ

İZMİR'DE, hem hastane hem de hekim kalitesinin yüksek olduğunu kaydeden Prof. Dr. Mahmut Kaşkaloğlu, gelişen teknik cihazlar kadar onu kullanan doktorların da deneyiminin belirleyici olduğunu vurguladı. Kaşkaloğlu Göz Hastanesi olarak kuruldukları 2000 yılından bu yana teknoloji ve insan kaynağına sürekli yatırım yaptıklarını hatırlatan Kaşkaloğlu, "Bu konuda hastanemiz bünyesindeki hekimlerimiz gerekli tüm eğitimleri sürekli alıyorlar; ayrıca uluslararası kongrelerde sunumlar yapıyor ve meslektaşlarına eğitim veriyorlar" diye konuştu.