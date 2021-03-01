Beşinci evlilik yakın

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, bir dargın bir barışık olduğu İzmirli sevgilisi Gülçin Karakaya ile evlilik kararı aldı. Daha önce 4 kez evlenen ve 7 çocuğu olan ünlü türkücünün kendisinden 43 yaş küçük sevgilisi Gülçin Karakaya'ya evlilik teklifi ettiği ve 'Evet' yanıtını aldığı ortaya çıktı. Çiftin evlilik kararından ailelerin de memnun olduğu kaydedilirken, Tatlıses'in evlilik hazırlıklarına başladığı öğrenildi.