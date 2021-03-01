Mahur yol ayrımında

BAŞROLLERİNİ Burak Deniz ve Alina Boz'un paylaştığı Maraşlı, nefes kesen 8'inci bölümüyle bu akşam atv ekranında. Yeni bölümde, yüzünde derin yanıklar ile hastaneye kaldırılan Savaş sinir krizi geçirir. Uyandığında verdiği ilk emir "Maraşlı'yı bulun" olur. Savaş, Maraşlı'dan intikamını nasıl alacak? Yurt dışına gitmeye karar veren Mahur'u durdurmak için havalimanına giden Maraşlı, Mahur'u kararından vazgeçirebilecek mi? Tüm soruların cevabı bu akşam 20.00'de atv'de.