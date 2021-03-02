İlyas harekete geçiyor

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın yeni bölümü bu akşam saat 20:00'de atv ekranlarında olacak.

Kontrgerilla İshak, Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan'a nefret ettikleri uyuşturucu üzerinden plan kurar. İshak'ın iftirasıyla cezaevine giren Hızır Çakırbeyli ve Kimsesiz Doğan artık hayatları için mücadele edecektir.

Cezaevinde gelecek saldırıyı bekleyen Hızır Çakırbeyli, ziyaretine gelen ve yokluğunda ailesinin başına geçirdiği İlyas Çakırbeyli'den ihanet eden herkesin ölmesini ister. Ailesini bir arada tutmaya çalışan İlyas Çakırbeyli, bir yandan da Alpaslan'a yapılan saldırıda kimin hainlik yaptığın öğrenmeye çalışır. Akrabası Façalılar'la hasım olan İdris Reis'le gemileri yakan İlyas Çakırbeyli, İdris'in kardeşi Demir'in arkasındaki adamı ortaya çıkarmak için uğraşır