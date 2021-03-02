Hibrit Altın Küre

TELEVİZYON ve sinema dünyasının en önemli ödülleri sahiplerini buldu. Bu yıl sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yapılan 78. Altın Küre Ödülleri'ni New York'ta Tina Fey ve Los Angeles'ta Amy Poehler sundu.

Tarihinde ilk kez sanal ortamda yayınlanan Altın Küre Ödülleri'nde kırmızı halı da her zamankinden farklıydı. Ödülleri sunan ünlüler kırmızı halıda poz verirken, adaylar ve kazananlar da evlerinden en şık giysileriyle ekran karşısına geçti.

DRAM dalında Nomadland ve komedi filmi Borat Subsequent Moviefilm Altın Küre'den zaferle ayrılan yapımlar oldu. Nomadland ile en iyi yönetmen dalında ödül alan Chloe Zhao, Altın Küre tarihinde bu kategoride ödül kazanan ikinci kadın oldu. Zhao, bu dalda ödül alan ilk Asyalı kadın olarak da tarihe geçti. Borat Subsequent Moviefilm'in yaratıcısı Sacha Baron Cohen de komedi dalında en iyi erkek oyuncu dalında ödülü kazandı.

MANK, 6 adaylıkla iddialı girdiği törenden eli boş ayrıldı. Mank, hiç ödül alamayarak Hollywood'un gündemine oturdu.