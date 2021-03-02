Mutlu Sonbahar

BAŞLADIIvana Sert ve İzmirli sevgilisi Sezer Dermenci'nin düğün planları belli oldu. Urla'daki evlerinde sadece Yeni Asır Haber Müdürü Fatih Şendil'e konuşan çift, kez evlilik tarihi ile ilgili müjdeyi verdi.

Turizmci sevgilisi işadamı Sezer Dermenci ile İvana Sert'in, Urla Kekliktepe'de bulunan kendi otelleri Fatma Hanım Konağı'nın enfes deniz manzaralı bahçesinde sonbaharda kır düğünü yapmayı düşündükleri öğrenildi. İvana'nın iki ayrı kanalda programlarına devam ettiğini belirten Sezer Dermenci "Hafta sonlarını mutlaka birlikte Urla'daki villamızda yada Fatma Hanım Konağı'nda geçiriyoruz. Bu sonbahar artık birlikteliğimizi güzel bir düğünle taçlandıracağız" dedi.

İSTANBUL VE URLA

Hem İzmir Urla hem İstanbul'da oturacaklarını ve çifte düğün yapacaklarını söyleyen Dermenci, "Çok şık ve sade bir nikahla aile ve yakın dostlar arasında bir kır düğünü yapacağız" diye konuştu.

FATİH ŞENDİL