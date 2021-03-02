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Haberler Sarmaşık Özgür Sarı: Ben de kadir gibi davranırdım

: Ben de kadir gibi davranırdım

Özgür Sarı: Ben de kadir gibi davranırdım

2.3.2021

DİZİDE canlandırdığı Kadir karakteri hakkında açıklamalar yapan Halit Özgür Sarı, hikâyedeki gerçekliğe ve anlatımdaki samimiyete özellikle dikkat çekti. Yayınlanan iki bölümde de izleyen herkesin yüreğine dokunan Kardeşlerim ile ilgili nasıl tepkiler aldığını ise şu şekilde cevaplıyor; "Özellikle ilk bölümden sonra çok fazla yorum aldım. Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. Eğer Kadir'in başına gelen benim başıma gelseydi, çok da farklı bir şey yapmazdım."
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