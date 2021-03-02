Özgür Sarı: Ben de kadir gibi davranırdım

DİZİDE canlandırdığı Kadir karakteri hakkında açıklamalar yapan Halit Özgür Sarı, hikâyedeki gerçekliğe ve anlatımdaki samimiyete özellikle dikkat çekti. Yayınlanan iki bölümde de izleyen herkesin yüreğine dokunan Kardeşlerim ile ilgili nasıl tepkiler aldığını ise şu şekilde cevaplıyor; "Özellikle ilk bölümden sonra çok fazla yorum aldım. Diziyi artık ağlamamak için kapatanları bile duydum. Amacımız dört kardeşin çaresizliğini yansıtabilmekti, başarmışız. Eğer Kadir'in başına gelen benim başıma gelseydi, çok da farklı bir şey yapmazdım."

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