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Haberler Sarmaşık Anne olduğum güne dönmek isterdim

Anne olduğum güne dönmek isterdim

Anne olduğum güne dönmek isterdim

3.3.2021

GÜZEL model Çağla Şıkel, önceki gün annesiyle birlikte Etiler'de alışveriş turunda objektiflere yansıdı. Oğlu Uzay'ın doğum gününün geldiğini ve onun için hediye baktığını ifade eden Şıkel, "Babasıyla birlikte güzel bir doğum günü planladık. O kadar hızlı büyüdüler ki zamanın onlarla nasıl geçtiğini anlamıyorum. Zamanı geri getiremiyor insan. Tekrardan onları doğurmak, anne olduğum güne geri dönmek çok isterdim" dedi.
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