Osman Bey obadaki haini bulmak için ant içiyor!

'KURULUŞ Osman', bu akşam saat 20:00'de yeni bölümüyle atv ekranında olacak. Dizinin 48'inci bölümüne efsanevi Moğol komutanı Togay'ın uç bölgesine gelişi ve Osman Bey'in obadaki haini bulabilmek için verdiği mücadele damga vuracak.

Nikola ve Flatyos tarafından tuzağa düşürülerek Alpleriyle birlikte çembere alınan Osman Bey, bir ölüm kalım savaşının ortasında kalır. Bayhoca'nın yaralanması ile sarsılan Kayı Alpleri, Bizans kuvvetlerine karşı hayatta kalma mücadelesine girişir. Savcı Bey, Flatyos'un attığı oklarla yaralanan oğlunu savaş meydanından çıkarmaya çalışırken; Osman Bey çemberi yarabilmek için beklenmedik bir hamle yapar.