Yeni hayatımıza başlayacağız

GEÇTİĞİMİZ Cuma günü doğum yapan Merve Özbey Koçak, eşi ve kızları Elif Özüm'le hastaneden çıkarken görüntülendi. Basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Allah, evlat isteyen herkese nasip etsin. Bu, tarif edilecek bir duygu değil" diyen Özbey, "Her şey yolunda ve sağlığımız yerinde. Bir an önce evimize gidip, yeni hayatımıza alışmaya çalışacağız" diye devam etti.

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