atv zirvede yine tek

Reyting rekorları kıran dizi ve programlarıyla yılların birincisi olan atv, Şubat ayında da Tüm Gün - Tüm Kişiler, Tüm Gün-AB, Tüm Gün- 20+ ABC1 ve Prime Time - Tüm Kişiler kategorilerinde aldığı izlenme oranlarıyla rakiplerine fark atarak zirvede tek başına yer aldı.

atv'yi ilgiyle takip edilen, sabah kuşağının reyting rekorları kıran ve milyonları ekrana kilitleyen Müge Anlı ile Tatlı Sert, gönüllere taht kuran program Esra Erol'da, gündemin nabzını tutan haber programları atv Ana Haber Bülteni, atv Gün Ortası, Kahvaltı Haberleri, atv'de Hafta Sonu, dünyanın en çok kazandıran ve izlenen bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, samimi ve hoş sohbetiyle izleyenlerin gönlünü fetheden Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programları, atv ekranının sevilen dizi ve programları ile ilgili pek çok detaya yer veren Dizi TV, izleyicinin beğeniyle takip ettiği birinciliğe taşıdı.

RAKİPSİZ DİZİLER

Büyük aşk ve sırları ekrana getiren Maraşlı, Çakırbeyliler'in güç savaşını anlatan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, bir cihan imparatorluğunun hikâyesi Kuruluş Osman, Bir Zamanlar Çukurova, bir kahramanın hikâyesini anlatan Akıncı, 4 kardeşin kalplere dokunan sıcacık hikayesini ekrana taşıyan yeni dizi Kardeşlerim, bir aşk masalı Hercai ve günlük dizi Beni Bırakma aldıkları reytinglerle dizi atv'de izlenir dedirtti.