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Haberler Sarmaşık Almanya’da Türk olmanın bedelini ödedim

’da Türk olmanın bedelini ödedim

Almanya’da Türk olmanın bedelini ödedim

4.3.2021

DÜNYA kozmetik ve güzellik devinin en üst düzeyine kadar çıkan Türk iş insanı İlhan Doğan "Evime Türk Bayrağı astıktan sonra maliye 2.5 milyon euro para cezası kesti, 6 hafta hapse girdim, Nazi'lerin de hedefi haline geldim. Üstelik şirketi ele geçiren 5'li çetenin de hakaretlerine maruz kaldım" dedi.
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