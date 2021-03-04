DÜNYA kozmetik ve güzellik devinin en üst düzeyine kadar çıkan Türk iş insanı İlhan Doğan "Evime Türk Bayrağı astıktan sonra maliye 2.5 milyon euro para cezası kesti, 6 hafta hapse girdim, Nazi'lerin de hedefi haline geldim. Üstelik şirketi ele geçiren 5'li çetenin de hakaretlerine maruz kaldım" dedi.
Almanya’da Türk olmanın bedelini ödedim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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